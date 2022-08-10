Строящийся собор в Сургуте проверил митрополит из Москвы. Фото

11 августа 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте. Информация об этом появилась в группе Ханты-Мансийской митрополии в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Воскресенский Дионисий осмотрел строящиеся Свято-Троицкий кафедральный собор и Духовно- просветительский центр „Созидание“. Также владыка посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию в честь святителя Николая Чудотворца», — отмечается в сообщении. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел во время визита сопровождал гостя из Москвы. Митрополит Воскресенский Дионисий также посетит Ханты-Мансийск и Югорск. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Визит запланирован на весну или лето 2023 года. Визит митрополита Воскресенского Дионисия «Ханты-Мансийская митрополия | ХМАО | Югра», «ВКонтакте» Визит митрополита Воскресенского Дионисия «Ханты-Мансийская митрополия | ХМАО | Югра», «ВКонтакте»

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте. Информация об этом появилась в группе Ханты-Мансийской митрополии в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Воскресенский Дионисий осмотрел строящиеся Свято-Троицкий кафедральный собор и Духовно- просветительский центр „Созидание“. Также владыка посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию в честь святителя Николая Чудотворца», — отмечается в сообщении. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел во время визита сопровождал гостя из Москвы. Митрополит Воскресенский Дионисий также посетит Ханты-Мансийск и Югорск. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Визит запланирован на весну или лето 2023 года.