10 августа 2022
09 августа 2022

Строящийся собор в Сургуте проверил митрополит из Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход в честь Дня святых апостолов Петра и Павла и строительство Преображенского Собора. Салехард, крест, церковь, собор, храм, стройка
Митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте (фото из архива) Фото:

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте. Информация об этом появилась в группе Ханты-Мансийской митрополии в соцсети «ВКонтакте».

«Митрополит Воскресенский Дионисий осмотрел строящиеся Свято-Троицкий кафедральный собор и Духовно- просветительский центр „Созидание“. Также владыка посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию в честь святителя Николая Чудотворца», — отмечается в сообщении.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел во время визита сопровождал гостя из Москвы. Митрополит Воскресенский Дионисий также посетит Ханты-Мансийск и Югорск.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Визит запланирован на весну или лето 2023 года.

Визит митрополита Воскресенского Дионисия
Визит митрополита Воскресенского Дионисия

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий посетил строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте. Информация об этом появилась в группе Ханты-Мансийской митрополии в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Воскресенский Дионисий осмотрел строящиеся Свято-Троицкий кафедральный собор и Духовно- просветительский центр „Созидание“. Также владыка посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию в честь святителя Николая Чудотворца», — отмечается в сообщении. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел во время визита сопровождал гостя из Москвы. Митрополит Воскресенский Дионисий также посетит Ханты-Мансийск и Югорск. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Визит запланирован на весну или лето 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...