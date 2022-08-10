В день смерти Цоя в Кургане исполнят песни легендарного рокера

Во многих городах РФ и СНГ есть мемориалы Цоя, организаторы считают, что такой должен быть и в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане на территории ЦПКиО 15 августа пройдет очередной концерт, посвященный памяти Виктора Цоя. Предыдущий, приуроченный ко дню рождения лидера группы «Кино», был проведен 21 июня. Известные каждому россиянину хиты, как и в прошлый раз, исполнит трибьют-команда «Братья LUMIERE», передают СМИ региона.

«День памяти мы все равно бы не пропустили. И „Братья LUMIERE“ готовы отыграть расширенную программу. Для этого специально начинаем на час раньше обычного (в 19:00 — прим. URA.RU). Будет презентован проект монумента, на который собирались средства», — слова представителей музыкального объединения «Квартирник 45» — главного организатора события, опубликованы на сайте портала «Область 45».

О том, что жители Кургана собрали средства на создание памятного места Виктору Цою, URA.RU писало ранее. Имена многих благотворителей должны попасть на мемориальную доску. По данным на конец июня, всего было собрано 112 330 рублей.