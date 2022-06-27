Курганцы собрали средства на памятник Виктору Цою

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В Кургане на пожертвования граждан создадут место, посвященное Виктору Цою Фото:

Жители Кургана собрали десятки тысяч рублей на создание памятного места Виктору Цою. Имена некоторых благотворителей попадут на мемориальную доску. Об этом на странице проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте» рассказал Роман Можельский.

«На создание места памяти Виктора Цоя собрано 112 330 рублей. Сейчас будем просчитывать смету, смотреть, что можно сделать на эту сумму», — говорит Можельский.

Он также опубликовал список всех граждан и организаций, которые внесли пожертвование на сумму более 1000 рублей. Их имена попадут на мемориальную доску, которую установят на памятном месте.

Для того чтобы принять участие в сборе средств, курганцы могли купить условный билет от 1000 рублей на концерт «Цой жив!» от проекта «Квартирник 45». Мероприятие проходило 21 июня на открытой площадке в ЦПКиО, прийти и послушать музыку мог любой желающий. Сбор средств также продолжался до 26 июня.

До этого URA.RU писало, что создание памятника Цою в Кургане и проведение фестиваля авторской песни могли сорваться из-за увольнения из Курганской филармонии идеолога проекта «Квартирник 45» Романа Можельского. Однако позже мужчина передумал уходить и возобновил проведение мероприятий.

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Жители Кургана собрали десятки тысяч рублей на создание памятного места Виктору Цою. Имена некоторых благотворителей попадут на мемориальную доску. Об этом на странице проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте» рассказал Роман Можельский. «На создание места памяти Виктора Цоя собрано 112 330 рублей. Сейчас будем просчитывать смету, смотреть, что можно сделать на эту сумму», — говорит Можельский. Он также опубликовал список всех граждан и организаций, которые внесли пожертвование на сумму более 1000 рублей. Их имена попадут на мемориальную доску, которую установят на памятном месте. Для того чтобы принять участие в сборе средств, курганцы могли купить условный билет от 1000 рублей на концерт «Цой жив!» от проекта «Квартирник 45». Мероприятие проходило 21 июня на открытой площадке в ЦПКиО, прийти и послушать музыку мог любой желающий. Сбор средств также продолжался до 26 июня. До этого URA.RU писало, что создание памятника Цою в Кургане и проведение фестиваля авторской песни могли сорваться из-за увольнения из Курганской филармонии идеолога проекта «Квартирник 45» Романа Можельского. Однако позже мужчина передумал уходить и возобновил проведение мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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