Курганцы собрали средства на памятник Виктору Цою

Жители Кургана собрали десятки тысяч рублей на создание памятного места Виктору Цою. Имена некоторых благотворителей попадут на мемориальную доску. Об этом на странице проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте» рассказал Роман Можельский.
«На создание места памяти Виктора Цоя собрано 112 330 рублей. Сейчас будем просчитывать смету, смотреть, что можно сделать на эту сумму», — говорит Можельский.
Он также опубликовал список всех граждан и организаций, которые внесли пожертвование на сумму более 1000 рублей. Их имена попадут на мемориальную доску, которую установят на памятном месте.
Для того чтобы принять участие в сборе средств, курганцы могли купить условный билет от 1000 рублей на концерт «Цой жив!» от проекта «Квартирник 45». Мероприятие проходило 21 июня на открытой площадке в ЦПКиО, прийти и послушать музыку мог любой желающий. Сбор средств также продолжался до 26 июня.
До этого URA.RU писало, что создание памятника Цою в Кургане и проведение фестиваля авторской песни могли сорваться из-за увольнения из Курганской филармонии идеолога проекта «Квартирник 45» Романа Можельского. Однако позже мужчина передумал уходить и возобновил проведение мероприятий.
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Жители Кургана собрали десятки тысяч рублей на создание памятного места Виктору Цою. Имена некоторых благотворителей попадут на мемориальную доску. Об этом на странице проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте» рассказал Роман Можельский. «На создание места памяти Виктора Цоя собрано 112 330 рублей. Сейчас будем просчитывать смету, смотреть, что можно сделать на эту сумму», — говорит Можельский. Он также опубликовал список всех граждан и организаций, которые внесли пожертвование на сумму более 1000 рублей. Их имена попадут на мемориальную доску, которую установят на памятном месте. Для того чтобы принять участие в сборе средств, курганцы могли купить условный билет от 1000 рублей на концерт «Цой жив!» от проекта «Квартирник 45». Мероприятие проходило 21 июня на открытой площадке в ЦПКиО, прийти и послушать музыку мог любой желающий. Сбор средств также продолжался до 26 июня. До этого URA.RU писало, что создание памятника Цою в Кургане и проведение фестиваля авторской песни могли сорваться из-за увольнения из Курганской филармонии идеолога проекта «Квартирник 45» Романа Можельского. Однако позже мужчина передумал уходить и возобновил проведение мероприятий.