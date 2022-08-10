10 августа 2022

Военкор Медведев раскрыл подробности обстрела пивзавода в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, цистерны
Украина прицельно била по цистернам с аммиаком в Донецке, заявил военкор Георгий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. Об этом сообщил военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев.

«То, что Украина била прицельно — это факт. На протяжении, около получаса прилеты были один за другим, в одну и ту же точку, в один и тот же квадрат. Цель удара была выбрана изначально, это не случайные какие-то прилеты. Прилетало туда, куда они [ВСУ] планировали», — сообщил корреспондент на канале «NEWS FRONT» с места событий.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские бойцы обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. Об этом сообщил военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев. «То, что Украина била прицельно — это факт. На протяжении, около получаса прилеты были один за другим, в одну и ту же точку, в один и тот же квадрат. Цель удара была выбрана изначально, это не случайные какие-то прилеты. Прилетало туда, куда они [ВСУ] планировали», — сообщил корреспондент на канале «NEWS FRONT» с места событий. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские бойцы обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...