ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. Об этом сообщил военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев.
«То, что Украина била прицельно — это факт. На протяжении, около получаса прилеты были один за другим, в одну и ту же точку, в один и тот же квадрат. Цель удара была выбрана изначально, это не случайные какие-то прилеты. Прилетало туда, куда они [ВСУ] планировали», — сообщил корреспондент на канале «NEWS FRONT» с места событий.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские бойцы обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
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ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке умышленно, цель удара была выбрана с самого начала. Об этом сообщил военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев. «То, что Украина била прицельно — это факт. На протяжении, около получаса прилеты были один за другим, в одну и ту же точку, в один и тот же квадрат. Цель удара была выбрана изначально, это не случайные какие-то прилеты. Прилетало туда, куда они [ВСУ] планировали», — сообщил корреспондент на канале «NEWS FRONT» с места событий. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские бойцы обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре (Запорожье). Они попали по территории хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия атаки АЭС могут быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле в случае повреждения инфраструктуры станции, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.