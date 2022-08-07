ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС с хранилищами ядерного топлива

07 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Осколки ракеты ВСУ упали не более чем в 400 метрах от энергоблока Запорожской АЭС, сообщили в ВГА Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные ночью атаковали Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган». В зоне удара оказался район хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. «Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО „Ураган“ калибра 220 миллиметра», — сообщил представитель ВГА РИА «Новости». По его словам, в результате удара ракетный двигатель и осколки упали не более чем в 400 метрах от энергоблока атомной станции. «В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — добавил собеседник агентства. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ. В ходе нее вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа. В результате первого удара начался пожар, во второй раз военные попали на промплощадку атомной станции.

Украинские военные ночью атаковали Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган». В зоне удара оказался район хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. «Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО „Ураган“ калибра 220 миллиметра», — сообщил представитель ВГА РИА «Новости». По его словам, в результате удара ракетный двигатель и осколки упали не более чем в 400 метрах от энергоблока атомной станции. «В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — добавил собеседник агентства. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ. В ходе нее вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа. В результате первого удара начался пожар, во второй раз военные попали на промплощадку атомной станции.