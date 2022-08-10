10 августа 2022

Подрядчика обвинили в обмане пермских чиновников на сотни тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, бордюр, щебень, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
Подрядчик не доложил щебня в основание дороги Фото:

В Пермском крае руководителя подрядной организации будут судить по статье о мошенничестве. По версии полиции, он не выполнил все условия договора о ремонте дорог в Лысьвенском городском округе, но по документам отчитался перед чиновниками, что работы выполнены в полном объеме.

«Фирма заключила договоры с администрацией Лысьвенского городского округа на проведение ремонтных работ автомобильных дорог в поселке Кормовище. Злоумышленник предоставил заказчику фиктивные документы об объемах выполненных работ, хотя фактически его организация условия договоров в части устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорог с использованием щебня выполнила не в полном объеме», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб составил более 860 тысяч рублей.

В полиции отмечают, что «противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками подразделения ОБЭПиПК территориального отдела Лысьвы». О том, как чиновники администрации принимали работы у недобросовестного подрядчика, не сообщается.

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В Пермском крае руководителя подрядной организации будут судить по статье о мошенничестве. По версии полиции, он не выполнил все условия договора о ремонте дорог в Лысьвенском городском округе, но по документам отчитался перед чиновниками, что работы выполнены в полном объеме. «Фирма заключила договоры с администрацией Лысьвенского городского округа на проведение ремонтных работ автомобильных дорог в поселке Кормовище. Злоумышленник предоставил заказчику фиктивные документы об объемах выполненных работ, хотя фактически его организация условия договоров в части устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорог с использованием щебня выполнила не в полном объеме», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб составил более 860 тысяч рублей. В полиции отмечают, что «противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками подразделения ОБЭПиПК территориального отдела Лысьвы». О том, как чиновники администрации принимали работы у недобросовестного подрядчика, не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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