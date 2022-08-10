Подрядчика обвинили в обмане пермских чиновников на сотни тысяч

11 августа 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Подрядчик не доложил щебня в основание дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае руководителя подрядной организации будут судить по статье о мошенничестве. По версии полиции, он не выполнил все условия договора о ремонте дорог в Лысьвенском городском округе, но по документам отчитался перед чиновниками, что работы выполнены в полном объеме. «Фирма заключила договоры с администрацией Лысьвенского городского округа на проведение ремонтных работ автомобильных дорог в поселке Кормовище. Злоумышленник предоставил заказчику фиктивные документы об объемах выполненных работ, хотя фактически его организация условия договоров в части устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорог с использованием щебня выполнила не в полном объеме», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб составил более 860 тысяч рублей. В полиции отмечают, что «противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками подразделения ОБЭПиПК территориального отдела Лысьвы». О том, как чиновники администрации принимали работы у недобросовестного подрядчика, не сообщается.

В Пермском крае руководителя подрядной организации будут судить по статье о мошенничестве. По версии полиции, он не выполнил все условия договора о ремонте дорог в Лысьвенском городском округе, но по документам отчитался перед чиновниками, что работы выполнены в полном объеме. «Фирма заключила договоры с администрацией Лысьвенского городского округа на проведение ремонтных работ автомобильных дорог в поселке Кормовище. Злоумышленник предоставил заказчику фиктивные документы об объемах выполненных работ, хотя фактически его организация условия договоров в части устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорог с использованием щебня выполнила не в полном объеме», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ущерб составил более 860 тысяч рублей. В полиции отмечают, что «противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками подразделения ОБЭПиПК территориального отдела Лысьвы». О том, как чиновники администрации принимали работы у недобросовестного подрядчика, не сообщается.