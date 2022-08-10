10 августа 2022

Пермский тракторист заплатит 200 тысяч за нелегальную охоту

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
У мужчины не было лицензии на охоту Фото:

Жителю пермского села Уинское назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за убийство лося. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Мужчина убил животное не имея лицензии.

«58-летний неоднократно судимый тракторист произвел отстрел одной особи самки лося» — сообщили в ведомстве. Местного жителя из села Уинское заметил егерь, когда тот разделывал тушу. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, изъяли патроны 16 калибра, ружье, нож и топор.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Курганской области, которого осудили за убийство четырех лебедей, занесенных в Красную книгу. За незаконную охоту мужчине назначили штраф в полмиллиона рублей.

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Жителю пермского села Уинское назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за убийство лося. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Мужчина убил животное не имея лицензии. «58-летний неоднократно судимый тракторист произвел отстрел одной особи самки лося» — сообщили в ведомстве. Местного жителя из села Уинское заметил егерь, когда тот разделывал тушу. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, изъяли патроны 16 калибра, ружье, нож и топор. Ранее URA.RU сообщало о жителе Курганской области, которого осудили за убийство четырех лебедей, занесенных в Красную книгу. За незаконную охоту мужчине назначили штраф в полмиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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