Пермский тракторист заплатит 200 тысяч за нелегальную охоту

Жителю пермского села Уинское назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за убийство лося. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Мужчина убил животное не имея лицензии.
«58-летний неоднократно судимый тракторист произвел отстрел одной особи самки лося» — сообщили в ведомстве. Местного жителя из села Уинское заметил егерь, когда тот разделывал тушу. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, изъяли патроны 16 калибра, ружье, нож и топор.
Ранее URA.RU сообщало о жителе Курганской области, которого осудили за убийство четырех лебедей, занесенных в Красную книгу. За незаконную охоту мужчине назначили штраф в полмиллиона рублей.
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