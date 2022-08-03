Курганец заплатит полмиллиона за убийство четырех лебедей

Житель Курганской обасти незаконно убил четыре лебедя-шипуна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Щучанского района Курганской области осудили за убийство четырех лебедей, занесенных в Красную книгу. За незаконную охоту мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«На берегу озера Нифанское полицейские обнаружили резиновую лодку с мотором и следы транспортного средства, ведущие к дому местного жителя. Во дворе ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, 41-летнего нигде не работающего сельчанина сотрудники межмуниципального отдела „Щучанский“ нашли четырех убитых птиц вида лебедь-шипун, охота на которых полностью запрещена», — говорится в сообщении.

Щучанский районный суд признал злоумышленника виновным. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Также у браконьера были изъяты надувная лодка и лодочный мотор. Всего по данным областного УМВД, в текущем году за незаконную охоту к уголовной ответственности привлечено уже более 20 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловского браконьера наказали за охоту в Курганской области. За убийство четырех косуль мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей и лишили права заниматься любительской и спортивной охотой в течение двух лет.