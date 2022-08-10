Жители Ноябрьска просят у мэрии вечер памяти Шатунова

Горожане интересуются, почему в городе не организовали вечер памяти Шатунова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят городских властей устроить вечер памяти известного музыканта Юрия Шатунова, который скончался в июне из-за проблем с сердцем. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Почему у нас в городе не устраивают вечер памяти Юрия Шатунова? Неужели никто не слушал его. Смотрю в новостях, то там, то тут какие-то программы и концерты. Да и так народ собирается почтить его», — написал анонимно автор в группе «Нетипичные родители Ноябрьска».

При этом жители города в комментариях начали спорить, почему фанаты музыканта самостоятельно не организуют мероприятие. «Значит нет фанатов, раз не устраивают», — утверждает Дарья Ляшко. «Администрация города не поддержала эту идею, к сожалению», — ответила Лариса Датиева. «Гитара, вечер в сквере и вперед», — предложила Ирина Проничива.

В мэрии агентству пояснили, что для организации мероприятия есть много возможностей, для этого нужно обратиться в управление культуры. «Также в Ноябрьске в рамках проектов инициативного бюджетирования регионального „Уютный Ямал“ и городского „РИТМ“ реализуется проект уличного музыкантства „Плэй-лист дня“ — любой человек может подать заявку и стать участником проекта и исполнять песни на территории „Ноябрьск-парка“. Любой желающий, который приходит на мероприятие, может попросить исполнить песни известного исполнителя» — рассказали в пресс-службе.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня, когда его перевозила машина скорой помощи. Музыкант умер из-за проблем с сердцем, у него случился обширный инфаркт. Он скончался в возрасте 48 лет.