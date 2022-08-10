Экс-тренер «Амкара» отсудил зарплату у футбольного клуба

Бывший тренер пермских футбольных клубов «Амкар» и «Звезда» Константин Парамонов в суде взыскал задолженность по зарплате с ФК «Лада» (Димитровград). Об этом говорится в решении Пермского районного суда, который рассматривал дело. Истцом по делу также выступал сын Константина Парамонова Евгений.
«Исковое заявление Парамонова К.В. удовлетворить. Взыскать с АНО «Футбольный клуб «Лада» в пользу Парамонова К.В. невыплаченную заработную плату в размере 110 000 рублей, денежную компенсацию (проценты) в размере 24 489 рублей 67 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей», — говорится в судебном решении.
Исковое заявление Парамонова-младшего также удовлетворено судом. В общей сложности в его пользу взыскано 92 592 рубля (невыплаченная зарплата, проценты, компенсация морального вреда). Уточняется, что задолженность перед отцом и сыном Парамоновыми сформировалась за период с 1 июня 2021 года по 16 мая 2022 года.
Парамонов в 2014 году являлся главным тренером молодежного состава «Амкара», а затем, в статусе «и.о.», непродолжительное время тренировал основной состав команды. После расформирования футбольного клуба он был назначен главным тренером воссозданного ФК «Звезда».
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