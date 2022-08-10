10 августа 2022

На Свердловскую область надвигаются грозы и шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Спасатели предупредили горожан о грозе Фото:

Свердловчан 12 августа ждет резкое усиление ветра и гроза, из-за которой нахождение на улице может быть опасным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков 12 августа местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы», — говорится в сообщении ведомства. Там призвали свердловчан быть внимательными и отказаться от работ на открытом воздухе, не выходить из дома, если нет необходимости.

Во время непогоды пожары могут быть особенно опасны, добавили спасатели. Они уточнили, что во время грозы и сильного ветра стоит закрыть окна и двери.

Ранее синоптики сообщали об опасной погоде днем 8 августа. По их информации, в области ожидался град и сильные грозы.

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Свердловчан 12 августа ждет резкое усиление ветра и гроза, из-за которой нахождение на улице может быть опасным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков 12 августа местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы», — говорится в сообщении ведомства. Там призвали свердловчан быть внимательными и отказаться от работ на открытом воздухе, не выходить из дома, если нет необходимости. Во время непогоды пожары могут быть особенно опасны, добавили спасатели. Они уточнили, что во время грозы и сильного ветра стоит закрыть окна и двери. Ранее синоптики сообщали об опасной погоде днем 8 августа. По их информации, в области ожидался град и сильные грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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