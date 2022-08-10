На Свердловскую область надвигаются грозы и шторм

Свердловчан 12 августа ждет резкое усиление ветра и гроза, из-за которой нахождение на улице может быть опасным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков 12 августа местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду и грозы», — говорится в сообщении ведомства. Там призвали свердловчан быть внимательными и отказаться от работ на открытом воздухе, не выходить из дома, если нет необходимости.
Во время непогоды пожары могут быть особенно опасны, добавили спасатели. Они уточнили, что во время грозы и сильного ветра стоит закрыть окна и двери.
Ранее синоптики сообщали об опасной погоде днем 8 августа. По их информации, в области ожидался град и сильные грозы.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»