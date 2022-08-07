На Свердловскую область надвигаются грозы и град

При этом в МЧС подчеркнули, что осадки ожидаются лишь местами
По данным синоптиков, 9 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом предупредили в пресс-службе свердловского МЧС.
«Местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — заявили в ведомстве.
Последний такой анонс выходил у МЧС в конце июля. И тогда прогнозы сбылись. А после этого URA.RU предупреждало о снеге, который может выпасть в регионе уже в конце августа.
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