07 августа 2022

На Свердловскую область надвигаются грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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При этом в МЧС подчеркнули, что осадки ожидаются лишь местами Фото:

По данным синоптиков, 9 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом предупредили в пресс-службе свердловского МЧС.

«Местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — заявили в ведомстве.

Последний такой анонс выходил у МЧС в конце июля. И тогда прогнозы сбылись. А после этого URA.RU предупреждало о снеге, который может выпасть в регионе уже в конце августа.

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По данным синоптиков, 9 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом предупредили в пресс-службе свердловского МЧС. «Местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — заявили в ведомстве. Последний такой анонс выходил у МЧС в конце июля. И тогда прогнозы сбылись. А после этого URA.RU предупреждало о снеге, который может выпасть в регионе уже в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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