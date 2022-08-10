В Кургане на мосту ставят забор от пешеходов. Фото

11 августа 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Забор устанавливали 11 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском мосту устанавливают забор от посторонних людей. Об этом стало известно 11 августа, передает корреспондент URA.RU. «Рабочие сказали, что устанавливают забор. Они объяснили, что не знают, зачем это делают», — рассказал корреспондент. По данным пресс-службы городской администрации, ограждение ставят, чтобы на мосту не было посторонних людей. «По результатам очередного выезда главы города Елены Ситниковой на объект подрядчику было сделано крайнее предупреждение о необходимости обеспечения мер безопасности и недопущения посторонних на строительную площадку. Подключились органы прокуратуры, после чего подрядчик усилил меры безопасности», — объяснили URA.RU в мэрии. Ранее горожане переходили провал на строящемся Некрасовском мосту через перекинутые строительные доски, также им приходилось перелазить через торчащую арматуру. Представители мэрии заявляли, что ходит по мосту запрещено, так как это небезопасно. На объекте могут находиться только рабочие и проверяющие. Забор устанавливают на Некрасовском мосту Фото: Никита Телиженко Рабочие не знают, зачем устанавливают забор Фото: Никита Телиженко Параллельно с установкой забора продолжается ремонт моста Фото: Никита Телиженко

В Кургане на Некрасовском мосту устанавливают забор от посторонних людей. Об этом стало известно 11 августа, передает корреспондент URA.RU. «Рабочие сказали, что устанавливают забор. Они объяснили, что не знают, зачем это делают», — рассказал корреспондент. По данным пресс-службы городской администрации, ограждение ставят, чтобы на мосту не было посторонних людей. «По результатам очередного выезда главы города Елены Ситниковой на объект подрядчику было сделано крайнее предупреждение о необходимости обеспечения мер безопасности и недопущения посторонних на строительную площадку. Подключились органы прокуратуры, после чего подрядчик усилил меры безопасности», — объяснили URA.RU в мэрии. Ранее горожане переходили провал на строящемся Некрасовском мосту через перекинутые строительные доски, также им приходилось перелазить через торчащую арматуру. Представители мэрии заявляли, что ходит по мосту запрещено, так как это небезопасно. На объекте могут находиться только рабочие и проверяющие.