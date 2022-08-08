08 августа 2022

Курганцы нашли опасный способ переходить Некрасовский мост. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на запрет движения по Некрасовскому мосту, люди продолжают ходить по строящемуся объекту Фото:

Жители Кургана переходят провал на строящемся Некрасовском мосту через перекинутые строительные доски. Некоторые горожане боятся переходить по данной конструкции из-за ее неустойчивости. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

«Молодежь и люди средних лет без труда спускаются и поднимаются по жердочке. Представители старшего поколения и пенсионеры, поднявшись до середины моста, увидев обрыв, разворачиваются и идут назад. Для них такая неустойчивая конструкция чревата травмами или падением», — сообщает корреспондент URA.RU.

Как отмечает журналист, конструкция выглядит ненадежно. При этом некоторые жители не боятся переходить по ней даже с велосипедом или тяжелыми сумками.

До этого URA.RU писало, что в ходе ремонта аварийного Некрасовского моста курганцы вынуждены перелазить через торчащую арматуру. Обхода внизу, под мостом, нет. Ранее на мосту была установлена деревянная лестница для обхода строительных работ, однако конструкцию убрали.

В мэрии отмечают, что ходить по мосту запрещено, поскольку это небезопасно. Находиться на объекте могут только строители и сотрудники, которые контролируют выполнение работ. При этом установленная деревянная лестница предназначалась для рабочих, а не для пешеходов.

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Жители Кургана переходят провал на строящемся Некрасовском мосту через перекинутые строительные доски. Некоторые горожане боятся переходить по данной конструкции из-за ее неустойчивости. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Молодежь и люди средних лет без труда спускаются и поднимаются по жердочке. Представители старшего поколения и пенсионеры, поднявшись до середины моста, увидев обрыв, разворачиваются и идут назад. Для них такая неустойчивая конструкция чревата травмами или падением», — сообщает корреспондент URA.RU. Как отмечает журналист, конструкция выглядит ненадежно. При этом некоторые жители не боятся переходить по ней даже с велосипедом или тяжелыми сумками. До этого URA.RU писало, что в ходе ремонта аварийного Некрасовского моста курганцы вынуждены перелазить через торчащую арматуру. Обхода внизу, под мостом, нет. Ранее на мосту была установлена деревянная лестница для обхода строительных работ, однако конструкцию убрали. В мэрии отмечают, что ходить по мосту запрещено, поскольку это небезопасно. Находиться на объекте могут только строители и сотрудники, которые контролируют выполнение работ. При этом установленная деревянная лестница предназначалась для рабочих, а не для пешеходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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