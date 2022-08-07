С Некрасовского моста пропала лестница для перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт аварийного Некрасовского моста обернулся логистической проблемой городского масштаба. Проезд транспорта стал невозможен, а пешеходное движение сопряжено с проблемами — людям приходится перелазить через торчащую арматуру. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Чтобы из города попасть на Некрасова, лезем вверх по арматуре», — рассказывают корреспонденту местные жители. По словам курганцев, чтобы перейти Некрасовский мост, вне зависимости от возраста и физических сил, нужно преодолевать отвесную стену и перелазить через арматуру.

Как передает корреспондент URA.RU, сам мост открыт для пешеходного движения, однако лестница оказалась демонтирована. По словам местных жителей, лестницу убрали в конце прошлой недели. Люди обходят железнодорожные пути через Бурово-Петровский мост либо проскакивают перед поездами.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU пояснили, что ходить по мосту запрещено, поскольку это небезопасно. Находиться на объекте могут только рабочие подрядной организации и сотрудники, контролирующие исполнение работ. «Переходной мостик, который ранее был там установлен, предназначался для рабочих, не для пешеходов. Сейчас его убрали, поскольку он мешает дальнейшему производству работ (засыпке шкафных конструкций путепровода)», — уточнили в администрации.

URA.RU писало, что в сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта. Сейчас мост полностью закрыт. Его планируют открыть к 25 августа. Закрытие путепровода, по словам представителей подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста.