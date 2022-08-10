Курганцы стоят часами в очереди за дешевыми джинсами. Видео

11 августа 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Кургане жители стоят в длинной очереди, чтобы купить джинсы за 500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Кургана по улице Коли Мяготина выстроились длинные очереди в магазин одежды. Горожане стоят по часу, чтобы купить дешевые джинсы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Кургане у магазина одежды в районе памятника Коли Мяготина выстроились длинные очереди. Причиной высокого ажиотажа стала низкая цена на джинсы, которые распродают по 500 рублей. Многие из жителей пришли еще задолго до открытия, однако даже им приходиться стоять в очереди по 40-50 минут», — сообщает корреспондент URA.RU. В очереди за джинсами скопилось порядка 20 человек. В основном, выгодно закупиться пришли женщины. Желающих приобрести одежду оказалось так много, что в магазин людей запускают лишь небольшими группами по пять человек. Пройти без очереди не дают, перекрывают путь. «Тут не поликлиника. Зайти, чтобы просто спросить не пропустят. Мы понимаем, что мужчины быстро покупают, но никого вперед не пропустим. Буду биться не на жизнь, а насмерть. Вдруг вы мои джинсы себе заберете», — сказала одна из покупательниц. Впрочем, попасть в магазин и без этого оказалось не так просто. Сотрудники закрываются на ключ, пока одна партия покупателей не закупится и не выйдет.

В центре Кургана по улице Коли Мяготина выстроились длинные очереди в магазин одежды. Горожане стоят по часу, чтобы купить дешевые джинсы. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Кургане у магазина одежды в районе памятника Коли Мяготина выстроились длинные очереди. Причиной высокого ажиотажа стала низкая цена на джинсы, которые распродают по 500 рублей. Многие из жителей пришли еще задолго до открытия, однако даже им приходиться стоять в очереди по 40-50 минут», — сообщает корреспондент URA.RU. В очереди за джинсами скопилось порядка 20 человек. В основном, выгодно закупиться пришли женщины. Желающих приобрести одежду оказалось так много, что в магазин людей запускают лишь небольшими группами по пять человек. Пройти без очереди не дают, перекрывают путь. «Тут не поликлиника. Зайти, чтобы просто спросить не пропустят. Мы понимаем, что мужчины быстро покупают, но никого вперед не пропустим. Буду биться не на жизнь, а насмерть. Вдруг вы мои джинсы себе заберете», — сказала одна из покупательниц. Впрочем, попасть в магазин и без этого оказалось не так просто. Сотрудники закрываются на ключ, пока одна партия покупателей не закупится и не выйдет.