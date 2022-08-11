На место пожара приехали 11 спасателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме, откуда сотрудники экстренных служб сумели спасти трех человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре на улице Фрезеровщиков поступило 11 августа. [Установлено, что] горит квартира на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что на место выехали 10 человек на четырех специальных машинах.

Пожар смогли потушить за 11 минут, однако его причина еще неизвестна. Эксперты проанализируют место возгорания и сделают соответствующие выводы. Из квартиры спасли трех человек. Одного пришлось госпитализировать.

Ранее в МЧС предупреждали о ветреной погоде, которая может способствовать появлению пожаров. Свердловчан призывали в непогоду оставаться дома и закрывать окна.