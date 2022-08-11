Отец мальчика, которого продала свердловчанка, хочет его вернуть. Видео

11 августа 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Отец 7-летнего мальчика, которого продала свердловчанка, хочет его вернуть Фото: URA.RU Владимир Жабриков Отчим 7-летнего мальчика, которого родная мать продала за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, хочет вернуть его домой. Сейчас ребенок находится под опекой, а его родительницу судят за торговлю несовершеннолетними. Как рассказал URA.RU отчим мальчика Жоомарт, он ничего не знал о планах супруги. «Мы будем освобождать ребенка, собираем на него документы, чтобы вернуть. Я сам в шоке нахожусь, ничего не знал. Я вернулся с работы, а ее нет. Спустя несколько часов ко мне пришли оперативники и сказали, что Наргиза собиралась продать сына. Я был в шоке, ребенок всегда сыт, обут, должен был в школу идти. Если бы я знал, что она хочет продать ребенка, то остановил бы», — рассказал он URA.RU. При этом Жоомарт, который приходится старшему ребенку отчимом, отметил, что у них с Наргизой есть еще пятеро общих детей, дом и квартира. Он работает водителем, а жена домохозяйка. «Я его уже пять лет воспитываю, у нас все было хорошо, все знают. Я никогда не бил его. Пока что общаться с ребенком не дают», — подытожил он. Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. При этом она заявляла, что отчим бьет ребенка и не принимает в семью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отчим 7-летнего мальчика, которого родная мать продала за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, хочет вернуть его домой. Сейчас ребенок находится под опекой, а его родительницу судят за торговлю несовершеннолетними. Как рассказал URA.RU отчим мальчика Жоомарт, он ничего не знал о планах супруги. «Мы будем освобождать ребенка, собираем на него документы, чтобы вернуть. Я сам в шоке нахожусь, ничего не знал. Я вернулся с работы, а ее нет. Спустя несколько часов ко мне пришли оперативники и сказали, что Наргиза собиралась продать сына. Я был в шоке, ребенок всегда сыт, обут, должен был в школу идти. Если бы я знал, что она хочет продать ребенка, то остановил бы», — рассказал он URA.RU. При этом Жоомарт, который приходится старшему ребенку отчимом, отметил, что у них с Наргизой есть еще пятеро общих детей, дом и квартира. Он работает водителем, а жена домохозяйка. «Я его уже пять лет воспитываю, у нас все было хорошо, все знают. Я никогда не бил его. Пока что общаться с ребенком не дают», — подытожил он. Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. При этом она заявляла, что отчим бьет ребенка и не принимает в семью.