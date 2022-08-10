Следователи завели дело на свердловчанку, продававшую сына в ТЦ

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудниками следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга предъявлено обвинение 36-летней женщине, которая пыталась продать 7-летнего сына незнакомцам за 300 тысяч рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

«По версии следствия, в конце июля 2022 года обвиняемая в одной из социальных сетей разместила объявление о том, что передаст своего 7-летнего сына в другую семью. В процессе общения с одной из „потенциальных покупательниц“ женщина уточнила, что продаст ребенка за 300 тысяч рублей. Изобличенная в этом задержанная впоследствии отпираться не стала, и под тяжестью неопровержимых улик созналась в содеянном», — сообщили в ведомстве.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении обвиняемой ранее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. «Глава семьи якобы не знал о криминальной „сделке“ своей супруги», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге женщина пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила сама екатеринбурженка, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем.