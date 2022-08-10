Власти в ЯНАО выделят субсидию пожарным-добровольцам

В Губкинском будут платить некоммерческим пожарным организациям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Администрация города Губкинского постановляет утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности в области профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города», — говорится в сообщении.

Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прибыли пожарные из других регионов. В округе действуют 14 пожаров на общей площади 3 490 га.