10 августа 2022

Власти в ЯНАО выделят субсидию пожарным-добровольцам

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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
В Губкинском будут платить некоммерческим пожарным организациям Фото:
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Некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Администрация города Губкинского постановляет утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности в области профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города», — говорится в сообщении.

Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прибыли пожарные из других регионов. В округе действуют 14 пожаров на общей площади 3 490 га.

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Некоммерческим пожарным организациям в Губкинском (ЯНАО) выделят субсидию для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Администрация города Губкинского постановляет утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности в области профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города», — говорится в сообщении. Денежные средства будут выделяться из бюджета города. Размер субсидии будет зависеть от количества смен и часов работы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прибыли пожарные из других регионов. В округе действуют 14 пожаров на общей площади 3 490 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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