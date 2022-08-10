В ЯНАО действует 14 природных пожаров

В Шурышкарском районе 10 августа объявили ЧС. Причина — нарастающие пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории ЯНАО действует 14 природных пожаров. На помощь ямальцам прибыли пожарные из других регионов. Об этом сообщили в Правительстве ЯНАО.

«На сегодняшний день на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров на общей площади 3 490 га, на тушении задействовано 316 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением, работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — рассказали в правительстве.

Также там добавили, что сегодня в Салехард для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории округа прибыли 30 пожарных Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов. Также приехали 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Республики Саха — Якутия, в том числе два летчика-наблюдателя.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.