10 августа 2022

В ЯНАО действует 14 природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шурышкарском районе 10 августа объявили ЧС. Причина — нарастающие пожары Фото:

На территории ЯНАО действует 14 природных пожаров. На помощь ямальцам прибыли пожарные из других регионов. Об этом сообщили в Правительстве ЯНАО.

«На сегодняшний день на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров на общей площади 3 490 га, на тушении задействовано 316 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением, работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — рассказали в правительстве.

Также там добавили, что сегодня в Салехард для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории округа прибыли 30 пожарных Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов. Также приехали 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Республики Саха — Якутия, в том числе два летчика-наблюдателя.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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На территории ЯНАО действует 14 природных пожаров. На помощь ямальцам прибыли пожарные из других регионов. Об этом сообщили в Правительстве ЯНАО. «На сегодняшний день на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 природных пожаров на общей площади 3 490 га, на тушении задействовано 316 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением, работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — рассказали в правительстве. Также там добавили, что сегодня в Салехард для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории округа прибыли 30 пожарных Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов. Также приехали 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Республики Саха — Якутия, в том числе два летчика-наблюдателя. Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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