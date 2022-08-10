В ХМАО кандидата в мэры сняли с выборов

11 августа 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Депутату Урая отказали в регистрации на выборы мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину отказали в регистрации на выборы главы поселения Леуши (Кондинский район ХМАО). Произошло это из-за нарушений в оформлении подписных листов, необходимых для участия кандидата. Об этом URA.RU рассказал глава избиркома ХМАО Денис Корнеев. «Ему отказали из-за нарушений в оформлении подписных листов. Сведения об избирателях, которые по закону должны быть внесены избирателями собственноручно, были внесены самим Насибуллиным. На это есть заключение почерковеда. Несмотря на то, что сами подписи внесены другими лицами, это все же серьезное нарушение требований закона. Также он нарушил требование по количеству подписей на одном листе. В связи с этим комиссия вынуждена была ему отказать в регистрации», — рассказал Корнеев. Он добавил, что на данный момент Насибуллин не сможет собрать новые подписи. «Несмотря на то, что для регистрации нужно всего десять подписей, документы с подписными листами были предоставлены кандидатом уже в конце двадцатидневного срока, и после отказа в регистрации для сбора новых подписей времени не оставалось», — заключил глава окружного избиркома. В разговоре с журналистом агентства Насибуллин рассказал, что написал жалобу в ЦИК России. По мнению депутата, ему отказали в регистрации по формальным причинам. На данный момент среди зарегистрировавшихся кандидатов находится действующий глава Леушей Павел Злыгостев, челн фракции ЛДПР Владимир Иванов, коммунист Михаил Малышев, а также два самовыдвиженца: Владимир Иванов и Сергей Миронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутату городской думы Урая Леонарду Насибуллину отказали в регистрации на выборы главы поселения Леуши (Кондинский район ХМАО). Произошло это из-за нарушений в оформлении подписных листов, необходимых для участия кандидата. Об этом URA.RU рассказал глава избиркома ХМАО Денис Корнеев. «Ему отказали из-за нарушений в оформлении подписных листов. Сведения об избирателях, которые по закону должны быть внесены избирателями собственноручно, были внесены самим Насибуллиным. На это есть заключение почерковеда. Несмотря на то, что сами подписи внесены другими лицами, это все же серьезное нарушение требований закона. Также он нарушил требование по количеству подписей на одном листе. В связи с этим комиссия вынуждена была ему отказать в регистрации», — рассказал Корнеев. Он добавил, что на данный момент Насибуллин не сможет собрать новые подписи. «Несмотря на то, что для регистрации нужно всего десять подписей, документы с подписными листами были предоставлены кандидатом уже в конце двадцатидневного срока, и после отказа в регистрации для сбора новых подписей времени не оставалось», — заключил глава окружного избиркома. В разговоре с журналистом агентства Насибуллин рассказал, что написал жалобу в ЦИК России. По мнению депутата, ему отказали в регистрации по формальным причинам. На данный момент среди зарегистрировавшихся кандидатов находится действующий глава Леушей Павел Злыгостев, челн фракции ЛДПР Владимир Иванов, коммунист Михаил Малышев, а также два самовыдвиженца: Владимир Иванов и Сергей Миронов.