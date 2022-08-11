В Кургане обсуждают отправку боксера Тамояна в СИЗО Омска

12 августа 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Курганский суд поступила апелляционная жалоба осужденного боксера Вазира Тамояна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане обсуждают отправку боксера Вазира Тамояна, осужденного за оскорбление представителя власти и покушение на изнасилование девушки, в СИЗО Омска. По данным инсайдера URA.RU, это связано с тем, что осужденный обжалует приговор. В Курганском городском суде URA.RU подтвердили, что поступила апелляционная жалоба от Тамояна на решение суда. «В суд поступила жалоба от Тамояна и его защитника. Они просят отменить приговор и оправдать Тамояна. Также поступило апелляционное представление от прокурора, в котором он просит внести изменения в приговор: внести уточнения в мотивировочную часть, а наказание оставить без изменения. Документы будут переданы в областной суд», — сообщили URA.RU в Курганском городском суде. По данным инсайдера URA.RU, в августе Тамояна этапировали в Омск. Официально подтвердить эту информацию на данный момент не удалось. Ранее URA.RU писало, что Курганский горсуд признал боксера Вазира Тамояна виновным в оскорблении представителя власти и покушении на изнасилование девушки. Он приговорен к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. По данным следствия, в январе 2021 года Тамоян, находясь в VIP-комнате караоке-бара, пытался совершить изнасилование посетительницы 2002 года рождения, угрожая ей убийством. Покинув бар, девушка обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии. Позже в бар прибыли сотрудники полиции. При составлении протокола о нарушениях Тамоян оскорбил одного из полицейских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане обсуждают отправку боксера Вазира Тамояна, осужденного за оскорбление представителя власти и покушение на изнасилование девушки, в СИЗО Омска. По данным инсайдера URA.RU, это связано с тем, что осужденный обжалует приговор. В Курганском городском суде URA.RU подтвердили, что поступила апелляционная жалоба от Тамояна на решение суда. «В суд поступила жалоба от Тамояна и его защитника. Они просят отменить приговор и оправдать Тамояна. Также поступило апелляционное представление от прокурора, в котором он просит внести изменения в приговор: внести уточнения в мотивировочную часть, а наказание оставить без изменения. Документы будут переданы в областной суд», — сообщили URA.RU в Курганском городском суде. По данным инсайдера URA.RU, в августе Тамояна этапировали в Омск. Официально подтвердить эту информацию на данный момент не удалось. Ранее URA.RU писало, что Курганский горсуд признал боксера Вазира Тамояна виновным в оскорблении представителя власти и покушении на изнасилование девушки. Он приговорен к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. По данным следствия, в январе 2021 года Тамоян, находясь в VIP-комнате караоке-бара, пытался совершить изнасилование посетительницы 2002 года рождения, угрожая ей убийством. Покинув бар, девушка обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии. Позже в бар прибыли сотрудники полиции. При составлении протокола о нарушениях Тамоян оскорбил одного из полицейских.