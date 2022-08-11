Роспотребнадзор: в двух регионах РФ выявили «Дельтакрон»

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Пять случаев «Дельтакрона» выявлено в Санкт-Петербурге Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге обнаружили случаи заражения вариантом коронавируса «дельтакрон», который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Информацию сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — указано на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что пациенты переболели в легкой форме, без госпитализации. Пока нет оснований считать, что «дельтакрон» провоцирует более тяжелое течение болезни или является более заразным, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые выявили минимум три варианта «соединения» штаммов «Дельта» и «Омикрон». «Дельтакрон» выявили в январе 2022 года на Кипре, сообщает RT. В Роспотребнадзоре предполагали, что его создали в лабораторных условиях. Российский вирусолог профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что новый вариант пока не представляет большой опасности, пишет «Ридус».

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В Москве и Санкт-Петербурге обнаружили случаи заражения вариантом коронавируса «дельтакрон», который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Информацию сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — указано на сайте Роспотребнадзора. Сообщается, что пациенты переболели в легкой форме, без госпитализации. Пока нет оснований считать, что «дельтакрон» провоцирует более тяжелое течение болезни или является более заразным, отметили в Роспотребнадзоре. Ранее ученые выявили минимум три варианта «соединения» штаммов «Дельта» и «Омикрон». «Дельтакрон» выявили в январе 2022 года на Кипре, сообщает RT. В Роспотребнадзоре предполагали, что его создали в лабораторных условиях. Российский вирусолог профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что новый вариант пока не представляет большой опасности, пишет «Ридус».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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