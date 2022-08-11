Курганское УФНС заплатит сотни тысяч сокращенному сотруднику

Бывшая служащая курганской налоговой добилась перерасчета компенсаций, составивших сотни тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая сотрудница межрайонного отделения ИФНС в Кетовском районе (Курганская область) добилась перерасчета выплаты и компенсаций после сокращения. Сумма выплат экс-служащей составила более 350 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Курганского городского суда.

«Суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца <…> Взыскать с управления ФНС по Курганской области в пользу Б. задолженность, денежную компенсацию», — говорится в постановлении. В кетовской налоговой женщина отработала немногим более двух лет с марта 2020 г.

Истец сообщила, что при расчете «не были учтены суммы выплаченных ей средств материального стимулирования и премий за своевременное и качественное выполнение особо важных и сложных заданий». Также она просила взыскать проценты за задержку выплаты средств и моральный ущерб. Представитель УФНС придерживался мнения, что при расчете компенсации за неиспользованный отпуск и средств материального стимулирования не учитываются.

Суд признал правоту сокращенного работника. В итоге размер задолженности при увольнении с госслужбы составил 259255,95 р., сумма компенсаций — 91363,06 р. Также с ответчика взыщут 5000 рублей морального ущерба. Помимо этого, УФНС компенсирует «проценты в размере не ниже 1/150 действующей в соответствующий период ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных сумм задолженностей за каждый день задержки, начиная с 16 апреля 2022 г.».

Ранее URA.RU сообщало, что сокращенная в Шумихе сотрудница налоговой подала в суд. Общая сумма компенсаций составила почти 50 тысяч рублей.