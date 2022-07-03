Экс-сотрудница заставила курганскую налоговую выплатить ей премии

04 июля 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области через суд заставила налоговую выплатить ей премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области Анастасия Подгорбунских отсудила у налоговой более 48 тысяч за невыплаченные премии. Об этом говорится на сайте Курганского областного суда. «Взыскать недоплаченные суммы отпускных выплат, денежного содержания при сокращении, компенсации за неиспользованный отпуск, за задержку сумм и за причинный моральный вред с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по Курганской области», — указано в постановлении. Общая сумма компенсаций составила 48 064 рубля. В связи с сокращением весной 2021 года Подгорбунских подала в суд на налоговую за недоплаченные выплаты. Она требовала взыскать с инспекции 60 тысяч рублей. Позже, после постановления суда удовлетворить иск женщины в декабре прошлого года, налоговая направила апелляционное заявление, однако суд оставил решение без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка отсудила у регионального департамента здравоохранения деньги на лекарства, а также компенсацию морального вреда. Женщине несколько месяцев не предоставляли жизненно важный препарат по льготному рецепту, после чего она обратилась в прокуратуру. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жительница Курганской области Анастасия Подгорбунских отсудила у налоговой более 48 тысяч за невыплаченные премии. Об этом говорится на сайте Курганского областного суда. «Взыскать недоплаченные суммы отпускных выплат, денежного содержания при сокращении, компенсации за неиспользованный отпуск, за задержку сумм и за причинный моральный вред с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по Курганской области», — указано в постановлении. Общая сумма компенсаций составила 48 064 рубля. В связи с сокращением весной 2021 года Подгорбунских подала в суд на налоговую за недоплаченные выплаты. Она требовала взыскать с инспекции 60 тысяч рублей. Позже, после постановления суда удовлетворить иск женщины в декабре прошлого года, налоговая направила апелляционное заявление, однако суд оставил решение без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка отсудила у регионального департамента здравоохранения деньги на лекарства, а также компенсацию морального вреда. Женщине несколько месяцев не предоставляли жизненно важный препарат по льготному рецепту, после чего она обратилась в прокуратуру.