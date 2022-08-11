Тюменский депутат Госдумы ответил на угрозы Украины

11 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (на фото справа) уверен, что украинцы не смогут разрушить Крымский мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что у Украины нет возможности разрушить Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «В связи с последними событиями, многих наших граждан снова стали пугать „уничтожением Крымского моста“. Просим всех успокоиться, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет», — отметил Брыкин. Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что у Украины нет возможности разрушить Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «В связи с последними событиями, многих наших граждан снова стали пугать „уничтожением Крымского моста“. Просим всех успокоиться, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет», — отметил Брыкин. Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.