Тюменский депутат Госдумы ответил на угрозы Украины

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (на фото справа) уверен, что украинцы не смогут разрушить Крымский мост Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что у Украины нет возможности разрушить Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.

«В связи с последними событиями, многих наших граждан снова стали пугать „уничтожением Крымского моста“. Просим всех успокоиться, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет», — отметил Брыкин.

Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что у Украины нет возможности разрушить Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «В связи с последними событиями, многих наших граждан снова стали пугать „уничтожением Крымского моста“. Просим всех успокоиться, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет», — отметил Брыкин. Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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