Тюменский депутат Госдумы ответил на угрозы Украины

Николай Брыкин (на фото справа) уверен, что украинцы не смогут разрушить Крымский мост
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что у Украины нет возможности разрушить Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной Россией. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.
«В связи с последними событиями, многих наших граждан снова стали пугать „уничтожением Крымского моста“. Просим всех успокоиться, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет», — отметил Брыкин.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.
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