В Кремле ответили на угрозы украинцев взорвать Крымский мост

В Кремле знают об угрозах украинских военных повредить Крымский мост. Однако безопасность Крыма гарантирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных. Что касается упоминания Крымского моста — это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно. Подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения, передает RT. США согласились отправить Украине реактивные системы залпового огня при условии, что их не будут использовать для нанесения ударов по России. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины. В Крыму восстановят железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.
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