Курганец не мог поймать свою посылку в отделениях Почты

11 августа 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Житель Кетовского района несколько дней ездил по отделениям Почты, чтобы получить посылку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кетовского района Курганской области не мог застать свою посылку в разных отделениях Почты России. О непредсказуемых перемещениях посылки по поселкам, получатель написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Пришло мне извещение получить посылочку (наложенным платежом). Прихожу в почтовое отделение Каширино, а она оказывается в С. Поляне. Едем туда, там говорят получать в Каширино. Едем обратно. Оказывается, она придет только в понедельник. Понедельник — компьютер завис. Приходите в среду. Оказалось ее возят из Кургана в С. Поляну, из С. Поляны снова в Курган», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Аноним Курган». Автор отмечает, что есть проблема и с доставкой в поселок печатных изданий по подписке: приходят не все номера. В пресс-службе Управления Федеральной почтовой связи по Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что клиент уже получил посылку. «Мы приносим ему извинения за доставленные неудобства. Сейчас жителей пос. Каширино временно обслуживает выездная мобильная бригада. Совместно с администрацией района мы ищем сотрудника на вакансию начальника почтового отделения в этот населенный пункт. После этого оно будет снова обслуживать клиентов по обычному графику», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2022 году отремонтируют шесть отделений почтовой связи в рамках программы модернизации. Всего в Курганской области работают 472 отделения почтовой связи, из них 408 находятся в сельской местности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кетовского района Курганской области не мог застать свою посылку в разных отделениях Почты России. О непредсказуемых перемещениях посылки по поселкам, получатель написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Пришло мне извещение получить посылочку (наложенным платежом). Прихожу в почтовое отделение Каширино, а она оказывается в С. Поляне. Едем туда, там говорят получать в Каширино. Едем обратно. Оказывается, она придет только в понедельник. Понедельник — компьютер завис. Приходите в среду. Оказалось ее возят из Кургана в С. Поляну, из С. Поляны снова в Курган», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Аноним Курган». Автор отмечает, что есть проблема и с доставкой в поселок печатных изданий по подписке: приходят не все номера. В пресс-службе Управления Федеральной почтовой связи по Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что клиент уже получил посылку. «Мы приносим ему извинения за доставленные неудобства. Сейчас жителей пос. Каширино временно обслуживает выездная мобильная бригада. Совместно с администрацией района мы ищем сотрудника на вакансию начальника почтового отделения в этот населенный пункт. После этого оно будет снова обслуживать клиентов по обычному графику», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2022 году отремонтируют шесть отделений почтовой связи в рамках программы модернизации. Всего в Курганской области работают 472 отделения почтовой связи, из них 408 находятся в сельской местности.