Пермякам летом не хватило туров в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, крыло самолета, utair, ютейр
Количество рейсов сократилось примерно в 4 раза, а желающих полететь осталось столько же Фото:

Жители Пермского края текущим летом столкнулись с нехваткой туров на турецкие курорты. Такая ситуация сложилась из-за резкого сокращения полетов в Турцию и нехватки самолетов, рассказали URA.RU в турагентстве «Акапулько».

«В Турцию очень охотно летали пермяки. Но сложилась такая ситуация с нехваткой мест на самолетах. Раньше у каждого туроператора стоял свой рейс, в среднем было четыре полета в день. Сейчас летают только „Турецкие авиалинии“ примерно один раз в день. Авиаперевозок стало гораздо меньше, а количество желающих улететь не изменилось. С связи с ажиотажем были повышения цены на Турцию», — рассказал директор компании.

После роста цен на главный курорт многие туристы стали смотреть в сторону более дальних направлений. Некоторые за такую же цену полетели на отдых на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Несмотря на это, Турция все равно лидировала в крае по количеству бронирований среди заграничных туров этим летом.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Жители Пермского края текущим летом столкнулись с нехваткой туров на турецкие курорты. Такая ситуация сложилась из-за резкого сокращения полетов в Турцию и нехватки самолетов, рассказали URA.RU в турагентстве «Акапулько». «В Турцию очень охотно летали пермяки. Но сложилась такая ситуация с нехваткой мест на самолетах. Раньше у каждого туроператора стоял свой рейс, в среднем было четыре полета в день. Сейчас летают только „Турецкие авиалинии“ примерно один раз в день. Авиаперевозок стало гораздо меньше, а количество желающих улететь не изменилось. С связи с ажиотажем были повышения цены на Турцию», — рассказал директор компании. После роста цен на главный курорт многие туристы стали смотреть в сторону более дальних направлений. Некоторые за такую же цену полетели на отдых на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Несмотря на это, Турция все равно лидировала в крае по количеству бронирований среди заграничных туров этим летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...