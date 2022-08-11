Пермякам летом не хватило туров в Турцию

Жители Пермского края текущим летом столкнулись с нехваткой туров на турецкие курорты. Такая ситуация сложилась из-за резкого сокращения полетов в Турцию и нехватки самолетов, рассказали URA.RU в турагентстве «Акапулько».
«В Турцию очень охотно летали пермяки. Но сложилась такая ситуация с нехваткой мест на самолетах. Раньше у каждого туроператора стоял свой рейс, в среднем было четыре полета в день. Сейчас летают только „Турецкие авиалинии“ примерно один раз в день. Авиаперевозок стало гораздо меньше, а количество желающих улететь не изменилось. С связи с ажиотажем были повышения цены на Турцию», — рассказал директор компании.
После роста цен на главный курорт многие туристы стали смотреть в сторону более дальних направлений. Некоторые за такую же цену полетели на отдых на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Несмотря на это, Турция все равно лидировала в крае по количеству бронирований среди заграничных туров этим летом.
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Жители Пермского края текущим летом столкнулись с нехваткой туров на турецкие курорты. Такая ситуация сложилась из-за резкого сокращения полетов в Турцию и нехватки самолетов, рассказали URA.RU в турагентстве «Акапулько». «В Турцию очень охотно летали пермяки. Но сложилась такая ситуация с нехваткой мест на самолетах. Раньше у каждого туроператора стоял свой рейс, в среднем было четыре полета в день. Сейчас летают только „Турецкие авиалинии“ примерно один раз в день. Авиаперевозок стало гораздо меньше, а количество желающих улететь не изменилось. С связи с ажиотажем были повышения цены на Турцию», — рассказал директор компании. После роста цен на главный курорт многие туристы стали смотреть в сторону более дальних направлений. Некоторые за такую же цену полетели на отдых на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Несмотря на это, Турция все равно лидировала в крае по количеству бронирований среди заграничных туров этим летом.