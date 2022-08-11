Орудием убийства стал кусок трубы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Кургана обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил товарища металлической трубой. Данная информация была размещена 11 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, с 8 на 9 августа текущего года обвиняемый распивал спиртное с товарищем, с которым некоторое время проживал в съемной квартире, расположенной по пр. Машиностроителей в г. Кургане. В ходе произошедшего между ними конфликта он избил потерпевшего, нанося ему множественные удары по голове и телу взятым на месте происшествия фрагментом металлической трубы», — указано в сообщении.

Мужчина выкинул трубу в канализационный люк и позвонил в полицию, сообщив, что утром нашел тело товарища. Полицейские задержали мужчину, и он дал признательные показания, указав, куда спрятал орудие преступления. Жителя Кургана арестовали, его обвиняют в убийстве. Расследование продолжается.