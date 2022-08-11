Глава ямальского ЦУР перешел на работу в правительство

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) в ЯНАО Александр Павлика сменил место работы — теперь он возглавляет управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«Опыт и навыки Павлики будут применяться для дальнейшего выстраивания системы коммуникаций посредством цифровых каналов внутри региона. А также для вывода на новый уровень современных методов работы с социальными медиа, блогерами, цифровыми площадками в новых российских реалиях», — сообщил собеседник.
По словам инсайдера, Павлика сумел собрать эффективную команду в региональном ЦУРе, наладил конструктивное взаимодействие как с федеральным руководством, так и с региональными властями. В правительстве ЯНАО информацию о переходе Павлики подтвердили.
Центр управления регионом в ЯНАО был открыт в 2020 году. Тогда же его руководителем был назначен Павлика.
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