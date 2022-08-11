11 августа 2022
10 августа 2022

Глава ямальского ЦУР перешел на работу в правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Центр управления регионом в ЯНАО покинул руководитель Фото:

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) в ЯНАО Александр Павлика сменил место работы — теперь он возглавляет управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Опыт и навыки Павлики будут применяться для дальнейшего выстраивания системы коммуникаций посредством цифровых каналов внутри региона. А также для вывода на новый уровень современных методов работы с социальными медиа, блогерами, цифровыми площадками в новых российских реалиях», — сообщил собеседник.

По словам инсайдера, Павлика сумел собрать эффективную команду в региональном ЦУРе, наладил конструктивное взаимодействие как с федеральным руководством, так и с региональными властями. В правительстве ЯНАО информацию о переходе Павлики подтвердили.

Центр управления регионом в ЯНАО был открыт в 2020 году. Тогда же его руководителем был назначен Павлика.

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Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) в ЯНАО Александр Павлика сменил место работы — теперь он возглавляет управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Опыт и навыки Павлики будут применяться для дальнейшего выстраивания системы коммуникаций посредством цифровых каналов внутри региона. А также для вывода на новый уровень современных методов работы с социальными медиа, блогерами, цифровыми площадками в новых российских реалиях», — сообщил собеседник. По словам инсайдера, Павлика сумел собрать эффективную команду в региональном ЦУРе, наладил конструктивное взаимодействие как с федеральным руководством, так и с региональными властями. В правительстве ЯНАО информацию о переходе Павлики подтвердили. Центр управления регионом в ЯНАО был открыт в 2020 году. Тогда же его руководителем был назначен Павлика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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