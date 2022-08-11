Аналитик заявил о снижении цен на овощи, фрукты и электронику

11 августа 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Одной из причин снижения цен может быть снижение покупательской способности россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сравнении с ценами начала 2022 года в России подешевели овощи, фрукты и некоторые виды электроники. Об этом URA.RU сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Мы видим дешевеющие продукты питания именно в сравнении с началом года. Если мы будем сравнивать с ценами прошлого года, то фрукты и овощи дороже стоят, но в сравнении с началом года, они, конечно, подешевели. Это произошло не из-за укрепления рубля», — заявил Иван Федяков. Аналитик назвал две причины, почему цены на овощи и фрукты снизились. «В большей степени причиной этому стал сезонный фактор. Летом цены традиционно падают на фрукты и овощи, потому что возникает предложение внутреннего продукта. Второй момент — падает покупательская способность. Конкуренция в этом смысле рыночный механизм заставляет продавцов делать цену более доступной для того, чтобы как-то стимулировать продажи», — отметил собеседник агентства. Некоторые виды электронных товаров также подешевели в России. «Если сравнивать с началом года, до 24 февраля, часть электроники тоже подешевела, и стала даже дешевле, чем в начале года. Здесь стоит выделить два фактора. Первый — это действительно укрепляющийся рубль позволил пересчитать стоимость товаров, которые были на складе по новому курсу и сделать цену ниже, чем в начале года. И курс сейчас держится ниже, чем было в январе. И снова фактор спроса. Мы видим, что спрос падает. В электроники он также чувствительно падает, как в одежде и других сегментах. Но в электроники еще есть фактор устаревания. Появляются новые модели», — подчеркнул Федяков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сравнении с ценами начала 2022 года в России подешевели овощи, фрукты и некоторые виды электроники. Об этом URA.RU сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Мы видим дешевеющие продукты питания именно в сравнении с началом года. Если мы будем сравнивать с ценами прошлого года, то фрукты и овощи дороже стоят, но в сравнении с началом года, они, конечно, подешевели. Это произошло не из-за укрепления рубля», — заявил Иван Федяков. Аналитик назвал две причины, почему цены на овощи и фрукты снизились. «В большей степени причиной этому стал сезонный фактор. Летом цены традиционно падают на фрукты и овощи, потому что возникает предложение внутреннего продукта. Второй момент — падает покупательская способность. Конкуренция в этом смысле рыночный механизм заставляет продавцов делать цену более доступной для того, чтобы как-то стимулировать продажи», — отметил собеседник агентства. Некоторые виды электронных товаров также подешевели в России. «Если сравнивать с началом года, до 24 февраля, часть электроники тоже подешевела, и стала даже дешевле, чем в начале года. Здесь стоит выделить два фактора. Первый — это действительно укрепляющийся рубль позволил пересчитать стоимость товаров, которые были на складе по новому курсу и сделать цену ниже, чем в начале года. И курс сейчас держится ниже, чем было в январе. И снова фактор спроса. Мы видим, что спрос падает. В электроники он также чувствительно падает, как в одежде и других сегментах. Но в электроники еще есть фактор устаревания. Появляются новые модели», — подчеркнул Федяков.