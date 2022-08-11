Чемпиона Паралимпийских игр из Тюмени обвинили в педофилии

11 августа 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Екатерина рассказала журналистам, что уже не в первый раз обращается в правоохранительные органы с заявлением на Плотникова Фото: Светлана Лесовская © URA.RU Уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. Об этом стало известно журналистам. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына. «После приезда ребенок стал мне рассказывать странные вещи. Что папа заставлял его раздвигать ягодицы и бегать по комнате, а сам в этот момент смотрел на это. Что папа заставлял спать без трусиков, и в этот момент массировал его. Что папа засовывал ему мелкие игрушки и щекотал его. Что папа показывал ему свои гениталии и говорил: „Попробуй как микрофон, как мороженку“. Что бил его в лоб и называл бабец. Я вызвала скорую, и пока она ехала, я расспрашивала сына, но он сказал, что не хочет мне больше ничего говорить. Я пыталась уговорить, сказала, что никому не расскажу и не буду ругаться, тогда он сообщил мне, что папа решил сделать так, чтобы сын устал — держал его долго в сауне и не разрешал выйти», — передает слова бывшей возлюбленной пловца Екатерины издание Mash. Сам Игорь отрицает заявления матери его ребенка, говорит, что она просто против его общения с сыном. Женщина сообщила журналистам, что обращалась в Следственный комитет РФ еще в 2019 году, когда сын и дочь рассказывали ей о том, что их отец показывал свои гениталии. Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. Об этом стало известно журналистам. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына. «После приезда ребенок стал мне рассказывать странные вещи. Что папа заставлял его раздвигать ягодицы и бегать по комнате, а сам в этот момент смотрел на это. Что папа заставлял спать без трусиков, и в этот момент массировал его. Что папа засовывал ему мелкие игрушки и щекотал его. Что папа показывал ему свои гениталии и говорил: „Попробуй как микрофон, как мороженку“. Что бил его в лоб и называл бабец. Я вызвала скорую, и пока она ехала, я расспрашивала сына, но он сказал, что не хочет мне больше ничего говорить. Я пыталась уговорить, сказала, что никому не расскажу и не буду ругаться, тогда он сообщил мне, что папа решил сделать так, чтобы сын устал — держал его долго в сауне и не разрешал выйти», — передает слова бывшей возлюбленной пловца Екатерины издание Mash. Сам Игорь отрицает заявления матери его ребенка, говорит, что она просто против его общения с сыном. Женщина сообщила журналистам, что обращалась в Следственный комитет РФ еще в 2019 году, когда сын и дочь рассказывали ей о том, что их отец показывал свои гениталии. Корреспондент URA.RU направил запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. На момент публикации ответ не был получен.