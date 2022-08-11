Трое челябинцев погибли под землей возле ТРК «Алмаз»

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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
К оменту, когда рабочих подняли на поверхностью. врачи оказались бессильны (фото из архива) Фото:

В Челябинске трое рабочих погибли при ремонте канализационного отстойника в Ленинском районе города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об обнаружении тел двух рабочих в канализационном отстойнике на глубине девяти метров у ТРК „Алмаз“. Предположительно, они отравились продуктами распада канализационных вод. После осмотра канализационного отстойника обнаружено тело третьего рабочего. Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На поверхность погибших подняли сотрудники муниципальной службы спасения. Сейчас проводится контрольный осмотр отстойника. На месте работают службы РСЧС.

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В Челябинске трое рабочих погибли при ремонте канализационного отстойника в Ленинском районе города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение об обнаружении тел двух рабочих в канализационном отстойнике на глубине девяти метров у ТРК „Алмаз“. Предположительно, они отравились продуктами распада канализационных вод. После осмотра канализационного отстойника обнаружено тело третьего рабочего. Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. На поверхность погибших подняли сотрудники муниципальной службы спасения. Сейчас проводится контрольный осмотр отстойника. На месте работают службы РСЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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