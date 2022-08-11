Трое челябинцев погибли под землей возле ТРК «Алмаз»

К оменту, когда рабочих подняли на поверхностью. врачи оказались бессильны (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске трое рабочих погибли при ремонте канализационного отстойника в Ленинском районе города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об обнаружении тел двух рабочих в канализационном отстойнике на глубине девяти метров у ТРК „Алмаз“. Предположительно, они отравились продуктами распада канализационных вод. После осмотра канализационного отстойника обнаружено тело третьего рабочего. Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На поверхность погибших подняли сотрудники муниципальной службы спасения. Сейчас проводится контрольный осмотр отстойника. На месте работают службы РСЧС.