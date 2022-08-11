В Китае назвали страну, не согласную идти на уловки США против РФ

12 августа 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Индонезия не согласится на предложение США ограничить цены на нефть из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP). Отмечается, что Джакарта не желает занимать какую-то сторону в противостоянии России и Запада и рисковать своим политическим нейтралитетом. «Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — рассказал изданию исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира., назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России «незначительным». По его словам, Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России. Страны «Большой семерки» планируют добиться присоединения Индонезии к инициативе по ограничению предельной цены на российскую нефть. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес».

Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP). Отмечается, что Джакарта не желает занимать какую-то сторону в противостоянии России и Запада и рисковать своим политическим нейтралитетом. «Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — рассказал изданию исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира., назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России «незначительным». По его словам, Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России. Страны «Большой семерки» планируют добиться присоединения Индонезии к инициативе по ограничению предельной цены на российскую нефть. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес».