11 августа 2022

В мэрии Кургана пообещали включить фонтаны до конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фонтаны. Курган , филармония, фонтан
В Кургане ко Дню города 20 августа планируют включить фонтан на Троицкой площади Фото:

Два городских фонтана заработают в Кургане после очистки и замены фильтра. Включить объекты планируется до конца августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос.

«На сегодняшний день для очистки оборудования отключен фонтан в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Завершить эти работы и включить фонтан планируется до 14 августа», — отмечают в администрации. В том числе в ближайшее время после восстановления фильтра очистки заработает фонтан на Троицкой площади.

Как отмечают в мэрии, также действуют фонтаны в городском саду, в парке Победы и по улице Коли Мяготина. «Их обслуживание осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами. Все фонтаны находятся в работоспособном состоянии. Периодически проводятся проверки технического состояния и очистка объектов», — сообщают в пресс-службе.

До этого URA.RU сообщало, что курганскую активистку Оксану Ковалеву возмутили неработающие в жару фонтаны. По ее словам, водные объекты поддерживают здоровье граждан, поскольку увлажняют воздух и снижают температуру в пределах небольшого радиуса.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Два городских фонтана заработают в Кургане после очистки и замены фильтра. Включить объекты планируется до конца августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. «На сегодняшний день для очистки оборудования отключен фонтан в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Завершить эти работы и включить фонтан планируется до 14 августа», — отмечают в администрации. В том числе в ближайшее время после восстановления фильтра очистки заработает фонтан на Троицкой площади. Как отмечают в мэрии, также действуют фонтаны в городском саду, в парке Победы и по улице Коли Мяготина. «Их обслуживание осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами. Все фонтаны находятся в работоспособном состоянии. Периодически проводятся проверки технического состояния и очистка объектов», — сообщают в пресс-службе. До этого URA.RU сообщало, что курганскую активистку Оксану Ковалеву возмутили неработающие в жару фонтаны. По ее словам, водные объекты поддерживают здоровье граждан, поскольку увлажняют воздух и снижают температуру в пределах небольшого радиуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...