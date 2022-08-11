В мэрии Кургана пообещали включить фонтаны до конца лета

12 августа 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Кургане ко Дню города 20 августа планируют включить фонтан на Троицкой площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два городских фонтана заработают в Кургане после очистки и замены фильтра. Включить объекты планируется до конца августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. «На сегодняшний день для очистки оборудования отключен фонтан в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Завершить эти работы и включить фонтан планируется до 14 августа», — отмечают в администрации. В том числе в ближайшее время после восстановления фильтра очистки заработает фонтан на Троицкой площади. Как отмечают в мэрии, также действуют фонтаны в городском саду, в парке Победы и по улице Коли Мяготина. «Их обслуживание осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами. Все фонтаны находятся в работоспособном состоянии. Периодически проводятся проверки технического состояния и очистка объектов», — сообщают в пресс-службе. До этого URA.RU сообщало, что курганскую активистку Оксану Ковалеву возмутили неработающие в жару фонтаны. По ее словам, водные объекты поддерживают здоровье граждан, поскольку увлажняют воздух и снижают температуру в пределах небольшого радиуса.

Два городских фонтана заработают в Кургане после очистки и замены фильтра. Включить объекты планируется до конца августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. «На сегодняшний день для очистки оборудования отключен фонтан в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Завершить эти работы и включить фонтан планируется до 14 августа», — отмечают в администрации. В том числе в ближайшее время после восстановления фильтра очистки заработает фонтан на Троицкой площади. Как отмечают в мэрии, также действуют фонтаны в городском саду, в парке Победы и по улице Коли Мяготина. «Их обслуживание осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами. Все фонтаны находятся в работоспособном состоянии. Периодически проводятся проверки технического состояния и очистка объектов», — сообщают в пресс-службе. До этого URA.RU сообщало, что курганскую активистку Оксану Ковалеву возмутили неработающие в жару фонтаны. По ее словам, водные объекты поддерживают здоровье граждан, поскольку увлажняют воздух и снижают температуру в пределах небольшого радиуса.