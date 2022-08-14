Златоустовцы просят вернуть им популярного священника

Отец Дионисий в Златоусте много лет входит в состав Общественной палаты и представляет церковь в среде мирян Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) местная газета опубликовала открытое письмо из-за отставки популярного священника. Как следует из текста обращения, уход секретаря местной епархии отца Дионисия (Абрамова) мог быть вызван действиями мэрии города.

«Этот материал является открытым письмом. Руководители городской администрации встали практически в скрытое противоборство с епархией и ее руководством», — говорится в обращении главреда газеты «Накануне» Сергея Костромина.

В материале сообщается о вкладе местной епархии и Дионисия Абрамова в развитие социальной сферы Златоуста. Говорится о десятках миллионов рублей полученных грантов, потраченных на благотворительность. По словам автора обращения, на фоне этих успехов деятельность мэрии Златоуста выглядит менее значительно, что заставило добиваться отставки священника.

В пресс-службе главы Златоуста на запрос URA.RU комментировать отставку не стали, высоко оценив усилия православной церкви в социальной плоскости. Работа с епархией, по словам пресс-службы властей Саткинского района, приносит много полезного.

В тексте обращения упоминается, что с решением об отставке Абрамова может быть связан глава отдела по реализации национальной политики управления общественных связей правительства Челябинской области Андрей Резепин. В разговоре с URA.RU руководитель указал на Московский патриархат, который решает кадровые вопросы. В пресс-службе патриарха отправленный запрос оставили без ответа. В пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей, где действует отдел по взаимодействию с религиозными объединениями, также указали, что ситуацию прокомментировать не могут: в деятельности религиозных объединений не участвуют. Секретарь челябинской митрополии отец Игорь Шестаков с ситуацией знаком, но отметил: прерогативы вмешиваться нет. Сам Дионисий Абрамов для звонка недоступен.