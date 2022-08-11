Мэра Пыть-Яха лишили водительских прав за езду по встречке

За повторный выезд на встречную полосу мэра Пыть-Яха Александра Морозова лишили права управлять автомобилем на один год. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Главу города Пыть-Яха Морозова за нарушение ПДД привлекли по ст. 12.15 ч. 5 КоАП РФ и лишили права управления на один год. Повторное нарушение правил обгона», — сказал источник.
В разговоре с журналистом агентства Морозов объяснил, что намерен обжаловать решение суда, а о том, что было первое нарушение (ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ), он не знал. «О первом правонарушении и привлечении меня к административной ответственности я не был извещен. Узнал об этом только после проверки документов сотрудником полиции», — сказал Морозов.
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