В центре Перми открылся бар с необычными настойками и едой

12 августа 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Бар находится на Сибирской, 19а. Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Перми по адресу ул. Сибирская, 19а открылся новый бар «Настойчивость». Его отличительная черта — фирменные экспериментальные настойки. С июня новый гастрономический проект работал в режиме доставки, а 11 августа открыл свои двери для посетителей. «Это эксклюзивные настойки, собственная лаборатория и преданные фанаты своего дела. Сейчас в карте бара — 30 разновидностей настоек, планируем довести до 60», — рассказали URA.RU в баре. Все настойки — алкогольные. В меню кухни — 20-25 позиций. К примеру, язык на подушке из печеных овощей с томатным соусом, чесноком и кинзой, куриная грудка в ореховом соусе с бейби картофелем в пряном масле. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылась бургерная для «местных». В меню представлены большие бургеры с различными начинками и забавными названиями.

В центре Перми по адресу ул. Сибирская, 19а открылся новый бар «Настойчивость». Его отличительная черта — фирменные экспериментальные настойки. С июня новый гастрономический проект работал в режиме доставки, а 11 августа открыл свои двери для посетителей. «Это эксклюзивные настойки, собственная лаборатория и преданные фанаты своего дела. Сейчас в карте бара — 30 разновидностей настоек, планируем довести до 60», — рассказали URA.RU в баре. Все настойки — алкогольные. В меню кухни — 20-25 позиций. К примеру, язык на подушке из печеных овощей с томатным соусом, чесноком и кинзой, куриная грудка в ореховом соусе с бейби картофелем в пряном масле. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылась бургерная для «местных». В меню представлены большие бургеры с различными начинками и забавными названиями.