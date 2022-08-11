11 августа 2022

В центре Перми открылся бар с необычными настойками и едой

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический театр Якова Можаева. «Гоголь». Екатеринбург, алкоголь, настойка, рюмки, хреновуха, бар
Бар находится на Сибирской, 19а. Фото:

В центре Перми по адресу ул. Сибирская, 19а открылся новый бар «Настойчивость». Его отличительная черта — фирменные экспериментальные настойки. С июня новый гастрономический проект работал в режиме доставки, а 11 августа открыл свои двери для посетителей.

«Это эксклюзивные настойки, собственная лаборатория и преданные фанаты своего дела. Сейчас в карте бара — 30 разновидностей настоек, планируем довести до 60», — рассказали URA.RU в баре.

Все настойки — алкогольные. В меню кухни — 20-25 позиций. К примеру, язык на подушке из печеных овощей с томатным соусом, чесноком и кинзой, куриная грудка в ореховом соусе с бейби картофелем в пряном масле.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылась бургерная для «местных». В меню представлены большие бургеры с различными начинками и забавными названиями.

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В центре Перми по адресу ул. Сибирская, 19а открылся новый бар «Настойчивость». Его отличительная черта — фирменные экспериментальные настойки. С июня новый гастрономический проект работал в режиме доставки, а 11 августа открыл свои двери для посетителей. «Это эксклюзивные настойки, собственная лаборатория и преданные фанаты своего дела. Сейчас в карте бара — 30 разновидностей настоек, планируем довести до 60», — рассказали URA.RU в баре. Все настойки — алкогольные. В меню кухни — 20-25 позиций. К примеру, язык на подушке из печеных овощей с томатным соусом, чесноком и кинзой, куриная грудка в ореховом соусе с бейби картофелем в пряном масле. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылась бургерная для «местных». В меню представлены большие бургеры с различными начинками и забавными названиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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