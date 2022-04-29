В Перми открылась бургерная для «местных»

Кафе начало принимать первых гостей Фото: Pixabay

В центре Перми открылась новая бургерная «Место есть». Она расположилась по адресу улица Газеты Звезда, 21а, где раньше работал бар «Подкова». Новое кафе открыли основатели популярного в Перми азиатского бистро Poke Ramen.

«Невротический 2022 обещал уход „Мака“ из России, народ паниковал, свободные места в Poke Ramen заканчивались, а мы шутили про „русские резервы“ Биг Тейсти. Чем кормить — мы придумали сразу. Где кормить — мы нашли сразу после. Подписали аренду, забрали ключи, пошли и сами построили „Место есть“», — такую историю бургерной рассказали владельцы заведения в соцсетях.

Силами собственной команды за месяц в помещении был сделан ремонт, закуплена мебель, проработано меню и набран персонал. Посетителей в кафе по-дружески называют «местными». На близком общении владельцев, команды и гостей строится концепция заведения «Место есть». Предполагается, что в бургерную будут приходить не только поесть, но и отдохнуть, пообщаться, пофотографироваться — специально для этого в кафе повесили большое зеркало и сделали над ним правильное освещение.

В меню бургерной представлены большие бургеры с различными начинками и забавными названиями. Например, бургер «Пьяная бабушка», в составе которого есть ягодный джем. Или «Мечта Рокфора», который при подаче обильно поливают жидким сыром. Есть и отсылка к бистро Poke Ramen — бургер «Том ям». Также, в кафе подают супы в больших объемах, сувлаки, закуски, напитки.

Официального открытия еще не было, бургерная работает в тестовом режиме. К примеру, сегодня, 29 апреля, кафе не будет работать вообще. Как сообщила совладелица бургерной Екатерина Ершова в соцсетях, в заведении будут доделывать мелочи, которые появились после запуска.

Вывеску нового заведения видно издалека Соцсети бургерной «Место есть»

Так аппетитно выглядят начинки бургеров Соцсети бургерной «Место есть»

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылось кафе тунисской кухни. Оно находится на Комсомольском проспекте, 60.

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