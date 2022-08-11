В Сургуте продают элитный дом с собственной библиотекой за 35 млн. Фото

12 августа 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В особняке есть собственная библиотека Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный особняк с собственной библиотекой на берегу реки Саймы за 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается шикарный и уютный дом в центре города на берегу реки Саймы для себя и всей семьи. На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел. На третьем этаже располага.тся спальни и просторная комната для просмотра кино на проекторе. Стоимость 35 миллионов рублей», — указано в объявлении. Площадь дома составляет более 400 квадратных метров. В особняке семь комнат, кухня-гостиная, а также гараж. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости PlusAgent. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии. Библиотека оборудована на втором этаже дома Фото: Avito Площадь дома составляет более 400 квадратных метров Фото: Avito Стоимость дома — 35 миллионов рублей Фото: Avito

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный особняк с собственной библиотекой на берегу реки Саймы за 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается шикарный и уютный дом в центре города на берегу реки Саймы для себя и всей семьи. На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел. На третьем этаже располага.тся спальни и просторная комната для просмотра кино на проекторе. Стоимость 35 миллионов рублей», — указано в объявлении. Площадь дома составляет более 400 квадратных метров. В особняке семь комнат, кухня-гостиная, а также гараж. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости PlusAgent. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии.