11 августа 2022

В Сургуте продают элитный дом с собственной библиотекой за 35 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового пространства в Доме Печати
В особняке есть собственная библиотека Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный особняк с собственной библиотекой на берегу реки Саймы за 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается шикарный и уютный дом в центре города на берегу реки Саймы для себя и всей семьи. На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел. На третьем этаже располага.тся спальни и просторная комната для просмотра кино на проекторе. Стоимость 35 миллионов рублей», — указано в объявлении.

Площадь дома составляет более 400 квадратных метров. В особняке семь комнат, кухня-гостиная, а также гараж. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости PlusAgent. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии.

Библиотека оборудована на втором этаже дома
Фото:
Площадь дома составляет более 400 квадратных метров
Фото:
Стоимость дома — 35 миллионов рублей
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажный особняк с собственной библиотекой на берегу реки Саймы за 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается шикарный и уютный дом в центре города на берегу реки Саймы для себя и всей семьи. На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел. На третьем этаже располага.тся спальни и просторная комната для просмотра кино на проекторе. Стоимость 35 миллионов рублей», — указано в объявлении. Площадь дома составляет более 400 квадратных метров. В особняке семь комнат, кухня-гостиная, а также гараж. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости PlusAgent. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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