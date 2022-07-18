Будущему владельцу квартира достанется со всей итальянской мебелью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«Продается шикарная 3-х комнатная квартира. Дом находится в центре города, в уютном районе с развитой инфраструктурой. Вся мебель изготовлена в Италии исключительно из натуральной древесины высокого уровня. При продаже квартиры остается абсолютно все», — говорится в объявлении.

Площадь квартиры составляет более сотни квадратных метров, при этом 40 из них занимает только кухня-гостиная. Продавцом на сайте указано агентство агентство «Сова». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают двухэтажный особняк особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. В нем остается дорогая мебель, камин с лепниной и кованая лестница.

Мебель для квартиры делали на заказ в Италии Фото: агентство недвижимости «Сова»

Площадь квартиры составляет более сотни квадратных метров Фото: агентство недвижимости «Сова»