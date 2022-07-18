18 июля 2022

В ХМАО продают квартиру с элитной итальянской мебелью за 16 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом музей декабристов. Курган, мебель, антиквариат, дом декабристов
Будущему владельцу квартира достанется со всей итальянской мебелью (архивное фото) Фото:

В центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«Продается шикарная 3-х комнатная квартира. Дом находится в центре города, в уютном районе с развитой инфраструктурой. Вся мебель изготовлена в Италии исключительно из натуральной древесины высокого уровня. При продаже квартиры остается абсолютно все», — говорится в объявлении.

Площадь квартиры составляет более сотни квадратных метров, при этом 40 из них занимает только кухня-гостиная. Продавцом на сайте указано агентство агентство «Сова». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают двухэтажный особняк особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. В нем остается дорогая мебель, камин с лепниной и кованая лестница.

Мебель для квартиры делали на заказ в Италии
Фото:
Площадь квартиры составляет более сотни квадратных метров
Фото:
При этом 40 квадратных метров занимает только кухня-гостиная
Фото:

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В центре Сургута продают элитную квартиру за 16 миллионов рублей. Жилье достанется будущему владельцу с дизайнерской мебелью, сделанной на заказ в Италии. Объявление опубликовано на сайте «Домклик». «Продается шикарная 3-х комнатная квартира. Дом находится в центре города, в уютном районе с развитой инфраструктурой. Вся мебель изготовлена в Италии исключительно из натуральной древесины высокого уровня. При продаже квартиры остается абсолютно все», — говорится в объявлении. Площадь квартиры составляет более сотни квадратных метров, при этом 40 из них занимает только кухня-гостиная. Продавцом на сайте указано агентство агентство «Сова». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают двухэтажный особняк особняк для аристократов за 27 миллионов рублей. В нем остается дорогая мебель, камин с лепниной и кованая лестница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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