Медведев предупредил Европу о «втором Чернобыле»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев обвиняет Киев и Запад в атаках на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти и их западные покровители готовы устроить новый Чернобыль. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он. Медведев также говорит о том, что в этом обвиняют Россию, что очевидно, по его словам, «является брехней». Заместитель председателя Совбеза РФ также намекает, что в Европейском союзе тоже есть атомные станции. И любые случайности могут быть возможны.

Ранее Медведев назвал два итога для президента Украины Владимира Зеленского. Первый — военный трибунал, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. ВСУ уже не раз атаковали ЗАЭС. Ее обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов.

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Киевские власти и их западные покровители готовы устроить новый Чернобыль. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он. Медведев также говорит о том, что в этом обвиняют Россию, что очевидно, по его словам, «является брехней». Заместитель председателя Совбеза РФ также намекает, что в Европейском союзе тоже есть атомные станции. И любые случайности могут быть возможны. Ранее Медведев назвал два итога для президента Украины Владимира Зеленского. Первый — военный трибунал, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. ВСУ уже не раз атаковали ЗАЭС. Ее обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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