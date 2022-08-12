Медведев предупредил Европу о «втором Чернобыле»

12 августа 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Медведев обвиняет Киев и Запад в атаках на ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти и их западные покровители готовы устроить новый Чернобыль. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он. Медведев также говорит о том, что в этом обвиняют Россию, что очевидно, по его словам, «является брехней». Заместитель председателя Совбеза РФ также намекает, что в Европейском союзе тоже есть атомные станции. И любые случайности могут быть возможны. Ранее Медведев назвал два итога для президента Украины Владимира Зеленского. Первый — военный трибунал, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. ВСУ уже не раз атаковали ЗАЭС. Ее обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов.

Киевские власти и их западные покровители готовы устроить новый Чернобыль. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал он. Медведев также говорит о том, что в этом обвиняют Россию, что очевидно, по его словам, «является брехней». Заместитель председателя Совбеза РФ также намекает, что в Европейском союзе тоже есть атомные станции. И любые случайности могут быть возможны. Ранее Медведев назвал два итога для президента Украины Владимира Зеленского. Первый — военный трибунал, второй — возвращение в развлекательную сферу на вторые роли. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. ВСУ уже не раз атаковали ЗАЭС. Ее обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов.