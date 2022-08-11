Прохлада, дождь и грозы придут на выходные в ЯНАО

12 августа 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Температура на выходных в ЯНАО опустится до +12 °С Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В эти выходные в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы, сообщает Обь-Иртышское УГМС. В субботу, 13 августа, температура снизится и составит по региону от +15 до +20 °С. Скорость ветра на протяжении ближайших трех дней будет 7—12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. По восточной части региона пройдут дожди с грозами в некоторых районах, западная же часть региона останется преимущественно без осадков. В воскресенье 14 августа температура останется такой же. Дожди станут слабее, но все еще останутся на восточной части ЯНАО. Гроз не ожидается. В понедельник, 15 августа, температура еще понизится и составит 12—17 °С. Ветер без изменений, а дожди станут небольшими, но будут идти по всей территории ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на тушение пожаров привлекли около полусотни спасателей. Чуть менее ста из них приехали в рамках межбазового маневрирования. Одной из сложностей при тушении огня был назван сильный ветер.

В эти выходные в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы, сообщает Обь-Иртышское УГМС. В субботу, 13 августа, температура снизится и составит по региону от +15 до +20 °С. Скорость ветра на протяжении ближайших трех дней будет 7—12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. По восточной части региона пройдут дожди с грозами в некоторых районах, западная же часть региона останется преимущественно без осадков. В воскресенье 14 августа температура останется такой же. Дожди станут слабее, но все еще останутся на восточной части ЯНАО. Гроз не ожидается. В понедельник, 15 августа, температура еще понизится и составит 12—17 °С. Ветер без изменений, а дожди станут небольшими, но будут идти по всей территории ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на тушение пожаров привлекли около полусотни спасателей. Чуть менее ста из них приехали в рамках межбазового маневрирования. Одной из сложностей при тушении огня был назван сильный ветер.