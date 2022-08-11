Сотни пожарных пытаются тушить леса ЯНАО

12 августа 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Чтобы справиться с возгоранием власти прибегли к межбазовому маневрированию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО действует 16 природных пожаров, площадь которых составляет больше 3,5 тыс. га. На их тушение привлекли более 450 человек, почти сотня из которых привлечены в рамках межбазового маневрирования, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. «По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 12 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 16 природных пожаров на общей площади 3 694 га. Из них локализовано два пожара на площади 62 га, на тушении задействовано 456 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением», — рассказали представители департамента в пресс-релизе. При этом за сутки удалось ликвидировать 6 пожаров, которые занимали площадь в 26,05 га. Самым большим является возгорание под Лонгъюганом. В этом районе сильные ветра осложняют для спасателей процесс тушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымский район приехали спасатели из Ноябрьска. Их привлекли для помощи своим коллегам в тушении пожаров.

В ЯНАО действует 16 природных пожаров, площадь которых составляет больше 3,5 тыс. га. На их тушение привлекли более 450 человек, почти сотня из которых привлечены в рамках межбазового маневрирования, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. «По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 12 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 16 природных пожаров на общей площади 3 694 га. Из них локализовано два пожара на площади 62 га, на тушении задействовано 456 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением», — рассказали представители департамента в пресс-релизе. При этом за сутки удалось ликвидировать 6 пожаров, которые занимали площадь в 26,05 га. Самым большим является возгорание под Лонгъюганом. В этом районе сильные ветра осложняют для спасателей процесс тушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымский район приехали спасатели из Ноябрьска. Их привлекли для помощи своим коллегам в тушении пожаров.