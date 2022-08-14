В Перми жители довоенного дома выступили против его сноса

15 августа 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Дом находится в удовлетворительном состоянии, считают жильцы и УК Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители дома по улице Советской, 1 в Перми, который построили в 1941 году, возмущены решением мэрии о признании его аварийным и дальнейшем сносе. Обследование здания прошло так, что ни жители, ни управляющая компания этого не заметили, рассказали URA.RU старшая по дому Лариса Скорюкина и директор УК «Качество жизни» Вера Гудкова. «Мы вообще ждали капремонта. Уже смета была подписана на проведение работ. Нам надо в принципе немного — крышу и коммуникации. Плюс фасад. Мы благоустройство проводили, субботники организовывали, а тут как гром среди ясного неба», — рассказывает Лариса Скорюкина. По ее словам, соседи думают, что «кому-то понадобилась эта территория» — дом расположен рядом с заводом имени Шпагина. Двор был отремонтирован в рамках нацпроекта два года назад, отмечает Вера Гудкова. Затраты составили 2,6 млн рублей. Администрация Перми в прошлом году выделила деньги на ограждение (еще плюс 500 тысяч). Фонд капремонта в этом году потратил деньги собственников на подготовку проектно-сметной документации. И после того, как в дом было вложено столько бюджетных средств, вдруг выяснилось, что он аварийный. Обследование здания, согласно распоряжению начальника управления жилищных отношений мэрии (есть в распоряжении URA.RU), проводило ООО «Проектный комплекс „Интеграл“». По данным из открытых источников, компания зарегистрирована в Магнитогорске. Ни жители, ни управляющая компания не понимают, на основании каких данных «Интеграл» сделал выводы об аварийности. «Нас даже не приглашали на обследование», — говорит Вера Гудкова. «Они ни в одну квартиру не заходили», — отмечает Лариса Скорюкина. По ее словам, жители боятся, что их из исторического центра отправят на окраины города. Еще их смущает, что дом должен быть расселен до конца 2030 года. Если он действительно аварийный, в чем собственники сомневаются, то жить в нем предстоит еще восемь лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми и Фонда капремонта. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул мэра Алексея Демкина в недостаточной работе по сносу расселенных домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома по улице Советской, 1 в Перми, который построили в 1941 году, возмущены решением мэрии о признании его аварийным и дальнейшем сносе. Обследование здания прошло так, что ни жители, ни управляющая компания этого не заметили, рассказали URA.RU старшая по дому Лариса Скорюкина и директор УК «Качество жизни» Вера Гудкова. «Мы вообще ждали капремонта. Уже смета была подписана на проведение работ. Нам надо в принципе немного — крышу и коммуникации. Плюс фасад. Мы благоустройство проводили, субботники организовывали, а тут как гром среди ясного неба», — рассказывает Лариса Скорюкина. По ее словам, соседи думают, что «кому-то понадобилась эта территория» — дом расположен рядом с заводом имени Шпагина. Двор был отремонтирован в рамках нацпроекта два года назад, отмечает Вера Гудкова. Затраты составили 2,6 млн рублей. Администрация Перми в прошлом году выделила деньги на ограждение (еще плюс 500 тысяч). Фонд капремонта в этом году потратил деньги собственников на подготовку проектно-сметной документации. И после того, как в дом было вложено столько бюджетных средств, вдруг выяснилось, что он аварийный. Обследование здания, согласно распоряжению начальника управления жилищных отношений мэрии (есть в распоряжении URA.RU), проводило ООО «Проектный комплекс „Интеграл“». По данным из открытых источников, компания зарегистрирована в Магнитогорске. Ни жители, ни управляющая компания не понимают, на основании каких данных «Интеграл» сделал выводы об аварийности. «Нас даже не приглашали на обследование», — говорит Вера Гудкова. «Они ни в одну квартиру не заходили», — отмечает Лариса Скорюкина. По ее словам, жители боятся, что их из исторического центра отправят на окраины города. Еще их смущает, что дом должен быть расселен до конца 2030 года. Если он действительно аварийный, в чем собственники сомневаются, то жить в нем предстоит еще восемь лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми и Фонда капремонта. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул мэра Алексея Демкина в недостаточной работе по сносу расселенных домов.