В Омске обрушился многоквартирный дом

В Омске частично обрушился дом
В Омске частично разрушился многоквартирный дом. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратура Омской области.
«В связи с информацией о частичном обрушении многоквартирного дома № 53 по улицу XX Партсъезда в Омске на место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщается на канале. В настоящий момент организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»