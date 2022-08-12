В Омске обрушился многоквартирный дом

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, жилой дом, обрушение, балкон
В Омске частично обрушился дом Фото:

В Омске частично разрушился многоквартирный дом. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратура Омской области.

«В связи с информацией о частичном обрушении многоквартирного дома № 53 по улицу XX Партсъезда в Омске на место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщается на канале. В настоящий момент организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения.

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В Омске частично разрушился многоквартирный дом. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратура Омской области. «В связи с информацией о частичном обрушении многоквартирного дома № 53 по улицу XX Партсъезда в Омске на место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщается на канале. В настоящий момент организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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