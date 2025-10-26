Российские товары начнут поставляться в Армению транзитом через Азербайджан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Баку согласился пропускать российские товары в Армению железнодорожным транзитом через свою территорию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению», — заявил Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что «Российские железные дороги» и партнеры из региона сейчас прорабатывают детали нового маршрута. Кроме того, по его словам, министерству сельского хозяйства уже поручено заняться освоением этого логистического направления. Оверчук добавил, что Россия также заинтересована в развитии логистических коридоров Евразии, включая проект «Север — Юг», соединяющий Санкт-Петербург и порт Мумбай.

