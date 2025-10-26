Российские товары начнут поставляться в Армению транзитом через Азербайджан
Российские товары начнут поставляться в Армению транзитом через Азербайджан
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Баку согласился пропускать российские товары в Армению железнодорожным транзитом через свою территорию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению», — заявил Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что «Российские железные дороги» и партнеры из региона сейчас прорабатывают детали нового маршрута. Кроме того, по его словам, министерству сельского хозяйства уже поручено заняться освоением этого логистического направления. Оверчук добавил, что Россия также заинтересована в развитии логистических коридоров Евразии, включая проект «Север — Юг», соединяющий Санкт-Петербург и порт Мумбай.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об отмене всех ограничений на транзит грузов через азербайджанскую территорию в Армению. Решение было принято совместно с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и связано с активизацией сотрудничества в сфере транспорта и торговли, а также с ростом значимости евразийских логистических коридоров для региона.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.