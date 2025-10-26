Вице-премьер Оверчук: Запад не сможет поставить Россию на колени санкциями

Оверчук отметил, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные страны не смогли поставить Россию на колени с помощью санкций и не смогут сделать этого в будущем. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях. Он также отметил, что Западу нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз.