Вице-премьер Оверчук: Запад не сможет поставить Россию на колени санкциями
Оверчук отметил, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Западные страны не смогли поставить Россию на колени с помощью санкций и не смогут сделать этого в будущем. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях. Он также отметил, что Западу нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз.
Ранее страны Запада, включая Францию, США и Европейский союз, неоднократно усиливали санкционное давление на Россию — недавно был принят девятнадцатый пакет ограничений, затронувший десятки компаний и физических лиц, а также экспорт и импорт сырья и товаров. Несмотря на это, российские власти не раз заявляли о неспособности санкций подорвать экономику страны и подчеркивали намерение противодействовать новым ограничениям.
